İran'da binlerce kişi 'Kudüs Günü' yürüyüşlerine katıldı

İran'da her Ramazan ayının son cuma günü Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, her yıl Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşlerine katıldı. İsrail'e karşı Filistin direnişine destek vermek amacıyla sokaklara dökülen halk, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları atarak Filistin, Lübnan ve direniş gruplarına ait bayraklar taşıdı. Göstericiler, ellerinde "Filistin özgür olacak", "Size düşündüğünüzden daha yakınız" yazılı pankartlar açtı.

Halkın toplandığı Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda bir binaya asılan Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman ülkelerin bayraklarının bulunduğu pankarttaki "En fazla 17 yıl sonra Kudüs'te olacağız" yazısı dikkat çekti.

"Siyonist rejimin her hareketi kendi yıkımına doğru attığı büyük bir adımdır"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Dünya Kudüs Günü'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Lübnan, Suriye ve Gazze'den Siyonist rejimin üzerine nereden geldiklerini bilmedikleri ateş yağıyor ve karşılık veremiyorlar" dedi. Filistin'in özgürlük yolunda ilerlediğini ve yakın bir zamanda tam özgürlüğe kavuşacağını söyleyen Selami, "İlahi adalet zalimlerin Müslümanlara zarar vermelerine ve bu şekilde var olmalarına izin vermez. Zafere çok yakınız ve Siyonist rejimin her hareketi kendi yıkımına doğru atılmış büyük bir adımdır. Bu kabus ve kötü rüyalar onların peşlerini asla bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

Dünya Kudüs Günü'nde İslam ülkelerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı ülkelerde Filistin topraklarının işgalden kurtarılması ve dünya kamuoyunun Filistin sorunu hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayetullah Humeyni, Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmiş ve ülke çapında İsrail'i kınayan gösteriler yapılmasını istemişti. - TAHRAN