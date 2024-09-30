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İran'da Binlerce Kişi Hizbullah Lideri İçin Protesto Düzenledi

İran'da Binlerce Kişi Hizbullah Lideri İçin Protesto Düzenledi
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İran'ın başkenti Tahran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesini protesto eden binlerce kişi bir araya geldi. Göstericiler, İsrail ve ABD'yi kınayan sloganlar attı ve çeşitli bayraklar taşıdı.

İran'da binlerce kişi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda öldürülmesinin ardından protestolar sürüyor. Başkent Tahran'da bulunan Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD'yi protesto etti. Göstericiler, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "İsrail yok olacak, Lübnan kazanacak", "İntikam alınacak" sloganları attı. Lübnan, Hizbullah, Filistin ve Haşdi Şabi bayraklarının dalgalandığı gösteride "Hizbullah yaşıyor", "Ey yetkililer ABD ile kardeş değiliz ve silahlarımızı bırakmayacağız" yazılı pankartlar ve dövizler taşınırken, bazı göstericilerin ise kefen giymesi dikkat çekti.

Göstericiler, Nasrallah'ın meydanda bulunan dev posteri önüne kurulan platforma çiçek bıraktı. Gösteride ayrıca, aynı saldırıda hayatını kaybeden İran Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın posterleri de yer aldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Hasan Nasrallah Politika tahran İsrail Yerel Dünya İran

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