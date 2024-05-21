İran Büyükelçiliği, İbrahim Reisi ve diğer yetkililer için Taziye Defteri açtı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için 'Taziye Defteri' açtı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet İran-Azerbaycan sınırında katıldıkları törenden helikopter ile dönerken kötü hava şartları sebebiyle kaza yaptı. Kazanın ardından, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve helikopterdeki heyetin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. Kazada hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki heyeti anmak adına Taziye Defteri, Büyükelçilik binasında hazırlanan bir odada açıldı. Yabancı ülke diplomatları ve misyon temsilcileri, Büyükelçiliği ziyaret ederek Taziye Defterini doldurdu.

Taziye Defteri, 21-22 Mayıs tarihlerinde 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında İran Büyükelçiliği'nde imzaya açık olacak. - ANKARA