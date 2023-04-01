Irak'ta kum fırtınası nedeniyle 500'den fazla kişi hastanelik oldu

Irak'ı dünden beri etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle ülkede 500'den fazla kişi hastanelik oldu.

Irak Sağlık Bakanlığı ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde toplam 515 kişinin nefes darlığı ve boğulma şikayetiyle hastaneler başvurduğunu vurgulandı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını kaydeden el-Bedir, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.

ÖLÜM VAKASI KAYDEDİLMEDİ

Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.