ABD, düşen yakıt ikmal uçağında ölen 6 askerin kimliklerini açıkladı

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ta düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden 6 askerin kimliklerini açıkladı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 askeri personelin kimliklerini açıkladı. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında meydana geldiği ve ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Binbaşı John A. Klinner (33), Yüzbaşı Ariana G. Savino (31), Teknik Çavuş Ashley B. Pruitt (34), Yüzbaşı Seth R. Koval (38), Yüzbaşı Curtis J. Angst (30) ve Teknik Çavuş Tyler H. Simmons (28) olduğu aktarıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu 6 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi ise, ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
