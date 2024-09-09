MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, 09 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü ile girdiği temasta ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, şehidin ruhuna rahmet dilerken, ailesine ve Türk milletine başsağlığı mesajı gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.
MSB BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.