Irak Başbakanı, Kaçırılan İsrailli Elizabeth Tsurkov'un Serbest Bırakıldığını Duyurdu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 2023 yılında silahlı gruplar tarafından başkent Bağdat'ta kaçırılan İsrail vatandaşı Elizabeth Tsurkov'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2023 yılında silahlı gruplar tarafından kaçırılarak alıkonulan Rusya - İsrail çifte vatandaşı Elizabeth Tsurkov'un durumuna ilişkin açıklama geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin aylarca süren yoğun çabalarının bir sonucu olarak, Elizabeth Tsurkov'un serbest bırakıldığını duyuruyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz ki, kanunun uygulanması, devletin otoritesinin korunması ve Irak ile Iraklıların itibarına zarar verilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"Şu anda Irak'taki ABD Büyükelçiliği'nde güvende"

Tsurkov'un serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Princeton Üniversitesi öğrencisi Elizabeth Tsurkov'un serbest bırakıldığını ve aylarca işkence gördükten sonra şu anda Irak'taki ABD Büyükelçiliği'nde güvende olduğunu bildirmekten memnuniyet duyarım. Her zaman adalet için mücadele edeceğim ve asla pes etmeyeceğim. Hamas, rehineleri hemen serbest bırakın" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT