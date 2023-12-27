Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin babası: 'Allah razı olsun, intikam alındı'

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz, "Allah razı olsun bizim çocuğumuzun intikamını almışlar, kanı yerde kalmamış. Hükümetimiz güçlü, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz devletimizden memnunuz. Bizim oğlumuz bu devlet, bu vatan, bu bayrak uğruna, bu ezanlar uğruna şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız. Bununla ömür boyu gurur duyacağız" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık günü, bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle Mehmetçikler arasında çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz şehit oldu. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehidin babası Ramazan Yılmaz (52) ve ailesi, Kaletepe Mahallesi Şehit Yasin Baran Sokağı'ndaki Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Acılı baba Yılmaz, yaptığı açıklamada, oğlunun devlet, millet, bayrak ve ezan uğruna şehit olduğunu belirterek, şehit babası olmaktan da gurur duyduğunu söyledi.

"Kendilerine 'Biraz daha dikkat edin, teröristler böyle havayı sever diyorlar oğlum" dedim"

Oğlunun küçük yaşlarda asker olma istediğinin olduğunu anlatan baba Yılmaz, "Çocuğumuzla sürekli irtibat halindeydik, telefonla görüntülü görüşüyorduk. O gün de görüşüyorduk. Öğlen namazından önce görüşmüştük. Orada hava muhalefetinin olduğunu kar yağdığını ve bulunduğu yerinde dumanlı olduğunu söylemişti. Ben de kendilerine 'Biraz daha dikkat edin, teröristler böyle havayı sever diyorlar oğlum" dedim. 'Dikkat ediyoruz baba sorun yok her türlü tedbiri aldık' diye söylemişti bana. Ama akşam bu menfur hadise gerçekleşmiş. Benim oğlumun çocukluğundan beri asker olma isteği vardı. 'Büyüyünce asker olacağım' diyordu. Oğlum kendi müracaatlarını yapmış. Sınavlarını da kazandı. Birliğine katıldı görevine gitti" dedi.

"'Bu üzerimdeki ağırlık nedir?' diye. Onun için zaten bir arama ihtiyacını duydum"

Yılmaz, "Sabah namazına kalktığımda üzerimde ağır bir şey vardı. Kendi kendime söylüyordum, 'Bu üzerimdeki ağırlık nedir?' diye. Onun için zaten bir arama ihtiyacını duydum. Kendisini de aramıştım. 'Her hangi bir sıkıntı yok baba bizi düşünme' diye beni teselli etmişti. Saat 3 gibi de ağabeysi aramış. Ağabeysi ile görüşmüşler telefonda. Ağabeyi de söylemiş 'Sıkıntılı bir durum, dikkat edin' diye söylemiş. Ama takdiri ilahi. O günün 4-4,5 sıralarında bu menfur hadise gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, oğlumun intikamı alındı"

Aile olarak dimdik duracaklarını ifade eden Yılmaz, "Biz dimdik duracağız ailemiz olarak. Milletimiz ve milletimiz olarak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tam arkasındayız. Allah razı olsun bizim çocuğumuzun intikamını almışlar. Kanı yerde kalmamış. Devletimiz, güçlü bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyaçlar giderildi. Biz devletimizden memnunuz. Bizler inanan insanlarınız elhamdülillah. Bizim oğlumuz bu devlet, bu vatan, bu bayrak uğruna, bu ezanlar uğruna şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız, bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza da bu geldi Rabbim inşallah sabrını da verecek" diye konuştu.

Bekar olan şehit Yılmaz'ın, Mehmet Faruk adında ağabeyi, Feyzan (17) adında da kız kardeşinin olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE