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İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, 2. Ordu Komutanı Yaralı’yı ziyaret etti

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İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, 2. Ordu Komutanı Yaralı’yı ziyaret etti
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İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret Akpolat, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'ya ziyarette bulundu. Akpolat yeni görevinde başarılar diledi, nazik ev sahipliği için teşekkür etti; Yaralı da memnuniyetini dile getirip teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 2. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'ya ziyarette bulundu.

Rektör Akpolat, Korgeneral Gültekin Yaralı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korgeneral Gültekin Yaralı ise Akpolat'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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