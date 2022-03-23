İnönü'de Geleneksel Gönül Buluşmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Geleneksel 'Gönül buluşmaları' kapsamındaki mahalle ziyaretlerine bu hafta da Yenice Mahallesi ile devam etti.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye ve Yenice Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında mahalle sakinleri ile görüş alışverişinde bulundu. Her hafta mahalle ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a Yenice Mahalle ziyaretinde; AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal, AK Parti İnönü İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Toprak'ta eşlik etti.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Yenice Mahalle Muhtarı Halil Kasap'a ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR