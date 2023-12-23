İnhisar İlçe Kaymakamı Okul İnşaatını İnceledi

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, devam eden okul inşaatını yakından inceledi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, İlçe Özel İdare Müdürü Erol Kazan ve İlçe Milli Eğitim Müdür V. Ufuk Arslan, 8 dersliğe sahip olan ilkokul ve ortaokul inşaatını yakından inceledi. En temel ihtiyaçlardan birinin eğitim olduğunu dile getiren Kaymakam Nalbant, okul inşaatının en kısa sürede biteceğini ve çocukların burada eğitim göreceğini belirtti. - BİLECİK