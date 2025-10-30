Haberler

İnhisar'da şehit Recep Uyar rahmetle anıldı

Güncelleme:
Bilecik'in İnhisar ilçesinde şehit Recep Uyar'ın şahadetinin sene-i devriyesinde kabri başında rahmetle anıldı.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal ve beraberindekiler, 1988 yılında Malatya'da şehit olan Jandarma Er Recep Uyar'ın şahadetinin sene-i devriyesinde kabri başında rahmetle andı. Kaymakam Ünal, şehidin aziz hatırasını rahmet, minnet ve hürmetle yad ettiklerini belirterek, "Şehit ailemiz her daim devletimizin ve milletimizin en müstesna yerinde bulunmaktadır" dedi.

Kabir başında yapılan anmada dualar edilerek şehit Uyar bir kez daha saygıyla anıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
