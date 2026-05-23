İngiltere'de Temmuz'da planlanan hava gösterisi, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle iptal edildi

İngiltere'de Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Royal International Air Tattoo (RIAT) hava gösterisi, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran savaşıyla bağlantılı belirsizlikler nedeniyle iptal edildi. Organizatörler, kararın RAF ve ABD Hava Kuvvetleri ile yapılan görüşmeler sonucu alındığını açıkladı. Etkinliğin 2027'de yeniden yapılması planlanıyor.

İngiltere'de Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan bir kapsamlı bir hava gösterisinin organizatörleri, etkinliğin Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İngiltere'de temmuz ayında düzenlenmesi planlanan büyük bir hava gösterisi, İran savaşıyla bağlantılı askeri faaliyetlere ilişkin belirsizlikler nedeniyle iptal edildi. "Royal International Air Tattoo (RIAT)" olarak bilinen ve dünyanın en büyük hava gösterilerinden biri olarak değerlendirilen etkinliğin organizatörleri, iptal kararına ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, 17-19 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin güneybatısındaki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait RAF Fairford üssünde düzenlenmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği belirtilerek, "Karar, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle RAF Fairford'a erişim konusundaki belirsizlik üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından alındı" denildi.

Etkinliğin 2027 yılında yeniden düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

RIAT'ın, savunma sanayii ve havacılık sektörü açısından da önemli bir vitrin niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
