İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatının kaybetmesinin ardından İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya çekildi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatının kaybetmesinin ardından İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya çekildi.
Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.
(Mehmet Furkan Doğan - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel