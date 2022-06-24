İngiliz bisikletçilere davul zurnalı karşılama Tokat'ta, davul zurna eşliğinde karşılanan İngiliz bisikletçiler doyasıya eğlendi. Tokat'ta, davul zurna eşliğinde karşılanan İngiliz bisikletçiler doyasıya eğlendi. Afrikalı öğrenciler yararına 25 ülkeden oluşan bisiklet turu düzenleyen İngilizler, 9. etap olarak Türkiye'yi belirledi. 90 bisikletçiden oluşan kafile Ankara- Giresun rotası güzergahında bulunan Tokat'ta mola verdi. Yeşilırmak kenarında davul zurna ile karşılanan ekip yöresel oyunların ritmine kendini kaptırdı. Halay çekerek yöresel oyunlar eşliğinde eğlenen İngilizlere yöresel ürünler hediye edildi. Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci tarafından kiraz ikramı yapıldı. İngilizler tarihi Hıdırlık köprüsü yanında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / Yerel Giresun Tokat Yerel Haberler

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