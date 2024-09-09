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İnegöllü çiftçi, salça yaparken yaşanan kazaları önlemek için mekanizma geliştirdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça yapılırken yaşanan beton patlamalarında yaralanmaların olmasının ardından bir çiftçi, yaptığı mekanizmayla kazaların önüne geçti. İnegöllü çiftçi Mehmet Alkan, salça karıştırma motoru keşfetti ve yaşanabilecek tüm kazaların önüne geçti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça yapılırken yaşanan beton patlamalarında yaralanmaların olmasının ardından bir çiftçi, yaptığı mekanizmayla kazaların önüne geçti.

Ağustos ayının ikinci yarısında yıllardan bu yana gelen salça yapma geleneği zaman zaman can yakan olaylara neden oluyor. İnegöl'de de bazı mahallelerde kazanın altına konulan beton parçalarının genleşip patlaması sonucu yaralanan vatandaşlar olmuştu. Yaşanabilecek olayların önüne geçmek ve geçmişte yaşadığı salça kazası sonucu proje yapan İnegöllü çiftçi Mehmet Alkan, salça karıştırma motoru keşfetti. Yaptığı mekanizmayla yaşanabilecek tüm kazaların önüne geçti.

Projesinden bahseden Mehmet Alkan, "4 sene salça karıştır dediler, baktım olacak gibi değil. Bir şeyler uyduralım dedim. Eninde sonunda yaptık. Normalde metalden olması gerekiyor. Ağaçtan oldu ama biraz düzenleme gerekecek. Oturmalık bir şey yapacak kısmet olursa. Normalde motor hızını düşürüyor. Karıştır dediler bir gün, suratıma patladı. Ben de şöyle bir şey yapalım dedim. Alüminyumdan sağlıklı bir şekilde olsun dedik, şimdilik ağaçla idare ediyoruz. Yaptıktan sonra oldu" diye konuştu.

Mehmet Alkan'ın eşi Cevahir Alkan da, "Rahatça karıştırıyorum, dumanda durmuyorum. Rahatlık oldu. 4-5 yıldır bu var. Daha önceleri hep elde, kürekle yapıyordum. Salça bir daha yapmayacağım dedim, makine yaptılar. Allah razı olsun" dedi.

Mehmet Alkan daha önce de tasarladığı asansör sistemiyle meyve hasadı süresini yüzde 40 oranında azaltıp, mevsimlik işçi sayısını da yarıya indirmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Alkan Teknoloji Güncel İnegöl Yerel bursa

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