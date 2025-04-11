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İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı'nda Jandarma Tanıtımı

İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı'nda Jandarma Tanıtımı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 7'inci İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı'nda, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma mesleğini tanıtarak KADES uygulamasını bilgilendirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7'incisi gerçekleşen İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarın'da Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler jandarma olarak görev ve mesleği tanıtma ve KADES uygulamasının tanıtımı yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı'nın 7'incisi gerçekleşti. Fuarda firmaların yanı sıra Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de yer aldı. Fuar alanında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeller tarafından Jandarma olarak görev yapmanın önemi, mesleğin tanıtımı ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Fuarda faaliyet sonunda bin 350 kadın öğrenciye ise KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. 900 erkek öğrenciye ise kadın el kalkmaz başlığı ile tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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