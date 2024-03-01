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İnegöl'deki Hastane Kantininde Çalışan Gencin Muhabbet Kuşu İbiş

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane kantininde çalışan genç, İbiş ismini verdiği muhabbet kuşuyla bir an bile ayrılmıyor. İbiş, sahibinin omzunda kantinde hizmet veriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane kantininde çalışan gencin 'İbiş' ismini verdiği muhabbet kuşu, bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor.

İnegöl Devlet Hastanesi kantininde çay servisi yapan 20 yaşındaki İbrahim Bilici, 2 yıl önce sahiplendiği ve 'İbiş' ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor. Bilici, omzundan ayrılmayan İbiş'le beraber kantinde hizmet veriyor. Çay servisini yapan Bilici'nin omzunda kuşu görenler de bu duruma şaşırıyor.

Bilici, "2 yıldır İbiş ile beraber yaşıyoruz. 2 senedir zaten acilin kantininde çalışıyorum. Aldığım günlüğü beraber paylaşırız. Ondan sonra İbiş'in 2-3 tane de kardeşi var evde. 2 senedir eve gittiğim zaman hep bununla muhabbet ettiğim için, hep birlikte vakit geçirdiğimiz için hiç yanımdan ayrılmıyor. Dışarıya çıktığım zaman uçmuyor, hep yanımda duruyor. Çay servisini beraber yapıyoruz, simit susamlarını falan hep kendisi yer. Yanımda duruyor götürdüğüm masalara, hep böyle yanımda durur. Bir yerleri pisletmez" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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