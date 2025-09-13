Haberler

İnegöl'de Sulama Kanalında Su Samurları Görüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının sulama kanalında görülmesi, vatandaşların ilgisini çekti. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama kanalında görülen su samurları vatandaşların ilgisini çekti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yakınlarındaki sulama kanalında su samurlarını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan su samurlarının İnegöl'de görülmesi sevinçle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Uzmanlar, su samurlarının temiz su kaynaklarında yaşayabildiğini belirterek, bölgedeki doğal hayatın korunmasının öneminedikkatçekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
