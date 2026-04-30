İnegöl'de roller değişti: Erkekler evde, kadınlar kahvede

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim dönemindeki vaadini hayata geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim dönemindeki vaadini hayata geçirdi. Bir günlüğüne yalnızca kadınlara açılan kahvehanede bir araya gelen kadınlar eğlenirken, erkekler evde çocuklara baktı.

Yaklaşık 2 yıldır görevini sürdüren Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, mahallede yaşayan kadınlara bir günlüğüne kıraathane tahsis edeceği sözünü yerine getirdi. Dün akşam saatlerinde erkeklere kapatılan kıraathane, kadınlara açıldı. Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, okey oynayıp, halay çekerek doyasıya eğlendi. Gecede renkli görüntüler yaşanırken, erkekler ise evde çocuk bakımıyla ilgilendi.

Muhtar Yıldız Cabir, seçim öncesinde verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Seçimler öncesinde bayanlara sözüm vardı kahveyi kapatacağız diye. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bu akşam kahve kadınlara ait. Erkekleri eve gönderdik, çocukları bıraktık. Hep birlikte eğleneceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
