İnebolu'da Yangın Tatbikatı Gerçekçi Performanslarla Tamamlandı

İnebolu'da Yangın Tatbikatı Gerçekçi Performanslarla Tamamlandı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yapılan yangın tatbikatında İnebolu Devlet Hastanesi'nde vatandaşlar ve öğrencilerin sergilediği performans, gerçeği aratmadı. Tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı.

Hastanedeki yangın tatbikatında öğrencilerin performansı gerçeği aratmadı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan hastanede yapılan yangın tatbikatında vatandaşların ve öğrencilerin performansı gerçeği aratmadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Devlet Hastanesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Acil servis ve hastanede çalışanların acil durumlarda karşılaşılan eksikliklerin tespiti, daha duyarlı olunması amacıyla düzenlenen tatbikatta İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yangında zehirlenen öğrenciler senaryo gereği hastaneye getirildi. İtfaiye ekipleri, senaryo gereği bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da yangından kurtarılan öğrencilerin hastaneye ulaştırılması canlandırıldı. Tatbikat gereği ağlayan ve panik yaşayan öğrencilerin performansı gerçeği aratmadı.

Tatbikat sonrası senaryo gereği İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Berk Yasin Ekenci, hayatını kaybedenlerle ilgili bilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - Yerel
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