Yol kenarında yaralı halde bulunan yavru karaca, koruma altına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan yavru karaca, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araca alınarak Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı yavru karaca, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

İnebolu'dan Kastamonu'ya çocukları ile birlikte kendi araçları ile seyahat eden Bilal Yılmaz, İnebolu-Kastamonu kara yolu Yukarı Çaylı Mevkiinde yolun kenarında hareketsiz halde yavru karaca gördü. Çocuklarının ısrarı üzerine yavru karacayı sevmek için durduklarında karaca, hiç tepki vermeden yerinden oynayamadı. Hayvanın arka ayaklarından yaralı olduğunu anlayan Bilal Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Yavru karacanın yaralı olduğu durumunu anlatan Bilal Yılmaz, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle iletişim kurulması sağlandı. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı haldeki karacayı araçlarına alarak Kastamonu'ya kadar getirmelerini talep etmeleri üzerine Bilal Yılmaz, yaralı haldeki yavru karacayı aracına alarak Kastamonu'nun girişinde görevlilere teslim etti. Yaralı haldeki yavru karaca, görevliler tarafından veteriner hekime götürülerek tedavisine başlandı.

Bacanağı ile birlikte Kastamonu'yu seyahat ettiklerini söyleyen Bilal Yılmaz, "Yukarı Çaylı köyü mevkiinde aracımıza bir yolcu aldık. Yaralı yavru karacayı, Kastamonu'ya götürüyoruz, ekiplere teslim edeceğiz. Kayalıklardan asfalta düşmüş. Çok yüksekten düştüğü için fazla hareket edemiyor arka kısımları. Biz, karacayı çocuklarımızla çok sevdik ama yaralıydı" dedi.

İnebolu ilçesinde çok fazla yaban hayatının olduğunu belirten Yılmaz, "Ben ilk defa yavru bir karaca ile karşılaştım. Bizlerde yardım olsun diye 112'yi aradık. Bizi, 112'den Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağladılar. Ekipler, yavru karacayı aracımıza alarak Kastamonu'ya getirmemizi rica etti. Bizde karacayı aracımıza aldık, götürüyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

