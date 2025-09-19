Haberler

İncirliova'da Jandarma Etkinliği: Öğrencilere Tanıtım ve Hediyeler

İncirliova'da Jandarma Etkinliği: Öğrencilere Tanıtım ve Hediyeler
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine jandarmayı tanıttı. Etkinlikte öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve Türk bayrağı hediye edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileri jandarmayı yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İncirliova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karagözler İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, minikler de jandarmayı yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Jandarma teşkilatı olarak çocuklarımıza her alanda sahip çıkıp değer verdiğimiz kendilerine iletilerek, faaliyet sonunda çocuklara kırtasiye malzemeleri ve Türk bayrağı hediye edilmiştir. Ayrıca, okul bahçesinde gönderde bulunan yıpranmış Türk Bayrağının yerine yenisi temin edilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
