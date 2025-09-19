İncirliova'da Jandarma Etkinliği: Öğrencilere Tanıtım ve Hediyeler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencileri jandarmayı yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İncirliova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karagözler İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencileri ziyaret etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, minikler de jandarmayı yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Jandarma teşkilatı olarak çocuklarımıza her alanda sahip çıkıp değer verdiğimiz kendilerine iletilerek, faaliyet sonunda çocuklara kırtasiye malzemeleri ve Türk bayrağı hediye edilmiştir. Ayrıca, okul bahçesinde gönderde bulunan yıpranmış Türk Bayrağının yerine yenisi temin edilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN