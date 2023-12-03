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İncirliova Belediyesi Engellilere Özel Kahvaltı Etkinliği Düzenledi

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İncirliova Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ile birlikte engellilere özel kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinlikte engelliler ve aileleri bir araya gelerek müzik konseri dinledi ve eğlendi.

İncirliova Belediyesi Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ile ortaklaşa, ilçede yaşayan engellilere özel kahvaltı etkinliği düzenledi.

Tarihi Hangar Restoran'da düzenlenen etkinlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede yaşayan engelliler ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinliğe katılan engelli bireyler ve aileleri hep birlikte yapılan kahvaltının ardından müzik konseri eşliğinde sohbet ederken, çocuklar ise palyaçolar ile eğlendi ve yüzlerini boyattı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Ebru Alp Kayır, AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı İlkay Karabulut, İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ayşe Okulsev, dernek yöneticileri, engelli bireyler ve aileleri yer aldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu gözlenen etkinlik boyunca tüm masalarla tek tek ilgilenen Başkan Kaya, engelliler ve aileleri ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, engelli bireylerin toplumda güçlendirilmesi adına yapılan farkındalık çalışmalarına verdikleri desteğin her zaman devam edeceğini kaydeden Başkan Kaya, engelsiz bir İncirliova için çalıştıklarının altını çizdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Kaya katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederken, "Engelli vatandaşlarımızın toplum yaşantısında yaşadıkları zorlukları biliyoruz. Engelli bir bireye ebeveynlik yapmanın ne denli özveri istediğinin farkındayız. Bu anlamda tüm engelli vatandaşlarımızın sadece bugün değil, 12 ay boyunca hizmetlerindeyiz. Ne müşkülleri olursa çözmek için sürekli yanlarındayız. Gerek belediyemiz gerek şahsım olarak bir yandan projeler üreterek bir yandan bu anlamda yapılan tüm çalışmalara destek olmayı görev edinmiş durumdayız. Onların yüzündeki tebessüm ve yaşam sevinçleri bizim için en büyük motivasyon." ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği adına konuşan Başkan Yardımcısı Merve Uysal, "Başta Başkanımız Aytekin Kaya olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte kuracağız. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın bir parçası olmalarının önündeki tüm engelleri sevgi ile aşacağız." ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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