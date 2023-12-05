İncirliova Belediyesi, Acarlar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor

İncirliova Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol hamlesine Acarlar Mahallesi'nde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) işbirliği ile devam ederken İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, peyzajlarda kullanılacak ıhlamur ağaçları ile hem sokakların güzelleşeceğini hem de caddeleri ıhlamur kokusunun saracağını belirtti.

İncirliova Belediyesi tarafından başlatılan ilçe tarihinin en büyük yol yapım hamlesi Acarlar Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında devam etti. Başkan Kaya Acarlar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları Belediye Meclis Üyesi ve Acarlar Koordinatörü Nedim Yıldız ile beraber, yerinde inceledi. Yol yapım çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunan Başkan Kaya, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Yeni yollarına kavuşan mahalle sakinleri Başkan Kaya'ya teşekkürlerini iletirken Başkan Kaya, 1713 sokakta sona gelinen çalışmaların peyzaj düzenlemelerinde ıhlamur ağaçları kullanılması talimatını verdi.

Acarlar Mahallesi'nde devam eden yol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Acarlar Mahallemiz sadece ilimizin değil bölgemizin en büyük sebze ve meyve üretimini gerçekleştiren, çalışkanlığı ile 'Emeğin Başkenti' unvanına sahip olmuş bir mahallemiz. İlçemizin tamamında devam eden yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarımızı burada da sürdürüyoruz. YİKOP işbirliği ile hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız sayesinde Acarlar Mahallemizin cadde ve sokaklarını yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini de dinleyerek bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Peyzaja müsait olan 1713 sokağımız gibi caddelerde ıhlamur başta olmak üzere turunç gibi çevreyi güzelleştirecek ağaçlarımızın dikimlerini de gerçekleştireceğiz. Bu caddelerimizde hem yeşil ile iç içe güzel bir görünüm hem de kokusu ile vatandaşlarımızı memnun edecek doğal bir ortamı sağlamış olacağız. Çalışmalarımıza sağladığı destek için Aydın Valiliğimize teşekkür ediyorum. İncirliovamızı güzelleştirecek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN