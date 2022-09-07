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İmamoğlu, Safinaz teyzeye sözünü tuttu

Yerel Haberler

İmamoğlu, Safinaz teyzeye sözünü tuttuÇANAKKALE İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Safinaz Öcal'a ziyaret sözü vermişti.

İmamoğlu, Safinaz teyzeye sözünü tuttu

ÇANAKKALE İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Safinaz Öcal'a ziyaret sözü vermişti. İmamoğlu, bugün sözünü tutarak Ezine'nin Kemallı köyünde yaşayan Safinaz teyzeyi ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık olarak 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde yaşayan Safinaz Öcal'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ailesi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, "Annemi ziyaret ettiğimde, Safinaz teyzeyi de ziyaret edeceğimi söylemiştim. Dün annemi ziyaret ettim bugün de Safinaz teyzeyi ziyaret etmeye geldim" dedi. Safinaz Öcal, Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü - Yerel

Ekrem İmamoğlu Çanakkale İstanbul Yerel Haberler

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