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Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki sözleri nedeniyle 'kamu görevlisini tehdit' suçundan resen soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sarf ettiği ifadeler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde kullandığı, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım. Yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" şeklindeki sözleri nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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