Haberler

Çocuklar camide bayramlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde imam Mustafa Demir, bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenleyerek harçlık ve ikramlık dağıttı. Amaç, çocukların camiye alışmasını sağlamak.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde görev yapan cami imamı Mustafa Demir, bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenledi. Programa katılan onlarca çocuğa harçlık ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

İncirli Camisi'nde 4 yıldır imam olarak görev yapan Mustafa Demir bayram dolayısıyla çocuklarla camide bayramlaşma programı düzenledi. Demir, programa katılan onlarca çocuğa harçlık ve çeşitli ikramlıklar dağıttı. Demir, çocukların camiye alışmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Demir, "Bu yıl da camiye gelen çocuklarımıza hem harçlık hem de çeşitli ikramlıklar veriyoruz. Aslında bunu sadece bayramlarda değil, karne dönemlerinde de yapıyoruz. Buradaki amacımız çocukların camiye alışmaları ve sürekli camiye gelmeleridir" dedi.

Yapılan etkinliklerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Demir, "Çocuklarımız 4 yıldır camiye geliyor ve artık camiye alıştılar. Burada birçok çocuk Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, müezzinlik öğrendi, dini ve ilmihal bilgileri edindi. Aslında verdiğimiz harçlıklar bir bahane oluyor. Bu vesileyle çocuklarla muhabbet ediyor, onların camiye daha çok bağlanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu