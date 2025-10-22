İmam Hatipliler Haftası'nda Bayburt'ta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi

Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilerin İmam Hatipliler Haftası'nı kutladı.

Ziyaretlerinde okul yöneticileri Adil Kacır ve Faris Tütüneken ile bir araya gelen Danacı, İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Program kapsamında her iki okulun öğrencileriyle de bir araya gelen Danacı, imam hatip liselerinin önemini anlattı. Danacı, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Programın sonunda öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar ve hadis kartelaları hediye edildi. - BAYBURT