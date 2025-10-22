Haberler

İmam Hatipliler Haftası'nda Bayburt'ta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi

İmam Hatipliler Haftası'nda Bayburt'ta Öğrencilerle Bir Araya Gelindi
Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, İmam Hatipliler Haftası nedeniyle Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin haftasını kutlayan Danacı, eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu ve öğrencilere hediyeler verdi.

Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilerin İmam Hatipliler Haftası'nı kutladı.

Ziyaretlerinde okul yöneticileri Adil Kacır ve Faris Tütüneken ile bir araya gelen Danacı, İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Program kapsamında her iki okulun öğrencileriyle de bir araya gelen Danacı, imam hatip liselerinin önemini anlattı. Danacı, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Programın sonunda öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar ve hadis kartelaları hediye edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



