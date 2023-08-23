İmam hatipliler 20. kurultay için Uşak'ta buluşuyor

Her yıl farklı bir şehirde yapılan İmam Hatipliler Kurultayının 20.'si bu yıl Uşak'ta yapılacak.

Her yıl farklı bir şehirde yapılan İmam Hatipliler Kurultayının 20.'si bu yıl Uşak'ta yapılacak.

20. İmam Hatipliler Kurultayı, 1-2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Uşak'ta, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yapılacak olan kurultaya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

"Geleceğin Türkiye'sinde İmam Hatip Okulları" söyleşisi ile başlayacak olan etkinlikte cirit gösterisi ve "İyilik, Doğruluk ve Güzellik" konferansı ve Atapark'da Ömer Karaoğlu konseri gerçekleşecek. Etkinliğe tüm Türkiye'den bin ila bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. - UŞAK