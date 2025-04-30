İmam hatip lisesi öğrencilerinden hatim merasimi

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi hem de 158 tane hatim indirdi. Lise öğrencileri 158 hatimin duasını yaparak tüm şehitlerin ruhuna bağışladılar.

Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu yıl yeni başladıkları okullarında, hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler hem de 158 tane hatim indirdiler. 158 hatimin duasını yaparak tüm şehitlerin ruhuna hediye ettiler..

Törende konuşan Okul Müdürü Muhammet Altuntaş, "Sizin en hayırlınız, Kur'an'-ı Kerim öğrenen ve öğrendir" hadisine vurgu yaparak öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenlerini tebrik etti. - BURSA