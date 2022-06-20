İmam hatip Hasan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İmam hatip Hasan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İmam hatip Hasan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Eğitim sendikaları temsilcileri, önceki dönem Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım'ın vefat eden babası emekli imam hatip Hasan Yıldırım'ın cenazesine katıldı.

Eğitim sendikaları temsilcileri, önceki dönem Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım'ın vefat eden babası emekli imam hatip Hasan Yıldırım'ın cenazesine katıldı.

76 yaşındaki 3 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesi Kütahya Karaöz Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, İş Kur Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan ve Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Gönen, Karaöz Köyü Muhtarı Yusuf Karakafa ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yıldırım ve yakınları, cenaze namazı sonrasında taziyeleri kabul ederek, cemaate teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Bir Sen Hasan Yıldırım Kütahya Yerel Haberler

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