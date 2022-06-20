İmam hatip Hasan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı Eğitim sendikaları temsilcileri, önceki dönem Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım'ın vefat eden babası emekli imam hatip Hasan Yıldırım'ın cenazesine katıldı. Eğitim sendikaları temsilcileri, önceki dönem Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Akif İnan Vakfı Başkanı Hıdır Yıldırım'ın vefat eden babası emekli imam hatip Hasan Yıldırım'ın cenazesine katıldı. 76 yaşındaki 3 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesi Kütahya Karaöz Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, İş Kur Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan ve Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Genç Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Gönen, Karaöz Köyü Muhtarı Yusuf Karakafa ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Yıldırım ve yakınları, cenaze namazı sonrasında taziyeleri kabul ederek, cemaate teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Eğitim Bir Sen Hasan Yıldırım Kütahya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İmam hatip Hasan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.