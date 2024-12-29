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İmam, Cami İçerisini Çiçek Bahçesine Dönüştürdü

İmam, Cami İçerisini Çiçek Bahçesine Dönüştürdü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde görev yapan imam Şirin Ali Yılmaz, cami içini ve bahçesini çiçeklerle süsleyerek adeta bir cennet bahçesine dönüştürdü. Cemaatin büyük beğenisini kazanan bu uygulama, ibadet ortamını daha etkili hale getiriyor.

Tokat'ta bir imam görev yaptığı cami içerisini çiçek bahçesine dönüştürdü.

Niksar ilçesinde Sanayi Camii'nde görev yapan imam Şirin Ali Yılmaz, yaklaşık 10 yıldır camiyi çiçeklerle donatarak kendi deyimiyle adeta bir cennet bahçesine çevirdi. Cami içerisindeki minber, mihrap, vaaz kürsüsü ve pencere kenarlarını çiçeklerle süsleyen imam Yılmaz, aynı zamanda cami bahçesini de yeşilliklerle zenginleştirdi. Cami imamı Şirin Ali Yılmaz, "Çiçeklerle dolu bir ortamda cenneti anlatmak daha etkili oluyor" dedi.

"Cemaatimiz bu durumdan çok memnun"

Bu çalışmanın cemaat tarafından büyük beğeni topladığını belirten Şirin Ali Yılmaz, "Cami işleriyle uğraşırken yeşillik fikri aklıma geldi. Başta bahçeye saksılar yerleştirdik, sonra içeriye aldık. Cemaatimiz bu durumdan çok memnun. Artık cuma namazlarını bile içeride kılmayı tercih ediyorlar. Çiçeklerle dolu bir ortamda cenneti anlatmak daha etkili oluyor" dedi.

"Çiçeklere çocuğa bakar gibi ilgileniyorum"

Çiçeklerin bakımını bizzat kendisi yapan Yılmaz, "Çocuk gibi bakıyorum çiçeklerime. Onları her gün özenle sulayıp, değiştirerek büyütüyorum. Yeşili sevdirmek istiyorum çünkü dünyada güzellikler yeşili sevmekle başlar. Cenneti anlatmak için bu güzelliklere ihtiyacımız var" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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