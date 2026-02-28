Osmaniye'de eğitime adanmış 36 yıl alkışlarla taçlandı

Osmaniye'de 36 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan 65 yaşındaki İlyas Önen, Güneysu İlkokulu'ndan emekliye ayrıldı. Önen için okulda düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Uzun yıllar boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren İlyas Önen için düzenlenen veda programında hoparlörlerden "Hatıran Yeter" isimli şarkı çalındı. Şarkı eşliğinde okul bahçesinde toplanan öğretmenler ve öğrenciler, Önen'i alkışlarla uğurladı.

Meslektaşları, "Seni özleyeceğiz, güle güle hocam" sözleriyle Önen'e veda ederken, öğrenciler ise ellerinde öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu dövizleri taşıdı. Alkışlar arasında okuldan uğurlanan Önen'in zaman zaman duygulandığı görüldü.

36 yıllık meslek hayatı boyunca eğitime katkı sunan İlyas Önen, öğrencileri ve meslektaşlarının sevgi gösterileri eşliğinde emekliliğe adım attı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı