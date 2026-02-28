Haberler

Osmaniye'de eğitime adanmış 36 yıl alkışlarla taçlandı

Osmaniye'de eğitime adanmış 36 yıl alkışlarla taçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 36 yıldır öğretmenlik yapan İlyas Önen, Güneysu İlkokulu'ndan emekliye ayrıldı. Veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı ve öğrencileri ile meslektaşları ona sevgi dolu sözlerle veda etti.

Osmaniye'de 36 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan 65 yaşındaki İlyas Önen, Güneysu İlkokulu'ndan emekliye ayrıldı. Önen için okulda düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Uzun yıllar boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren İlyas Önen için düzenlenen veda programında hoparlörlerden "Hatıran Yeter" isimli şarkı çalındı. Şarkı eşliğinde okul bahçesinde toplanan öğretmenler ve öğrenciler, Önen'i alkışlarla uğurladı.

Meslektaşları, "Seni özleyeceğiz, güle güle hocam" sözleriyle Önen'e veda ederken, öğrenciler ise ellerinde öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu dövizleri taşıdı. Alkışlar arasında okuldan uğurlanan Önen'in zaman zaman duygulandığı görüldü.

36 yıllık meslek hayatı boyunca eğitime katkı sunan İlyas Önen, öğrencileri ve meslektaşlarının sevgi gösterileri eşliğinde emekliliğe adım attı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü