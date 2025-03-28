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İlkokul Öğrencileri Bayram Coşkusunu Kartlara Döküyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Hanımçeşme İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte bayram tebrik kartları hazırlayarak unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşattılar. Kendi yazdıkları kartları göndermek için postaneye giden öğrenciler, bu etkinlikle hem eğlendi hem de sevdiklerine değer vermeyi öğrendi.

İlkokulu öğrencileri bayram coşkusunu kartlara döktü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ali İhsan Ayçiçek öncülüğünde unutulmaya yüz tutmuş güzel bir geleneği yaşattılar. Okuma yazmayı yeni öğrenen minik öğrenciler, sevdiklerine kendi elleriyle hazırladıkları bayram tebrik kartlarını yazdılar.

Büyük bir heyecanla hazırladıkları kartları zarflara koyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri Ayçiçek ile birlikte Tavşanlı Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü'ne şubesine gittiler. Burada kendi yazdıkları bayram kartlarını sevdiklerine göndermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadılar.

Öğretmen Ali İhsan Ayçiçek, bu etkinlikle öğrencilerin hem okuma yazma becerilerini pekiştirdiklerini hem de sevdiklerine değer vermeyi ve gelenekleri yaşatmanın önemini öğrendiklerini belirtti. Minik öğrencilerin bayram öncesinde bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmesi, hem kendileri hem de sevdikleri için güzel bir anı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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