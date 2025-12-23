Haberler

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, Kaymakam Akça ile bir araya geldi

Güncelleme:
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan İlkay Türkoğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça'yı ziyaret etti. Ziyarette sosyal hizmet projeleri ve huzur evi hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan İlkay Türkoğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Aydın genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile Söke ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Türkoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verirken, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Geçici binada hizmet veren huzur evi konusu da gündeme geldi.

Söke Kaymakamı Ali Akça ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlkay Türkoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN

Haberler.com
500

