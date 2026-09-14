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İlk günde yeğenini okula atla götürdü

İlk günde yeğenini okula atla götürdü
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Tokat’ın Çat beldesinde yaşayan Sümmani Yılmaz, birinci sınıfa başlayan yeğeninin okul heyecanına ortak olmak ilk günde yeğenini okula atla götürdü.

Tokat'ın Çat beldesinde yaşayan Sümmani Yılmaz, birinci sınıfa başlayan yeğeninin okul heyecanına ortak olmak ilk günde yeğenini okula atla götürdü.

Çat beldesinde yaşayan Sümmani Yılmaz, Şehit Adem Gövce İlkokulunda birinci sınıfa başlayan yeğeni Alime Yılmaz'a okulun ilk gününde unutulmaz bir sürpriz yaptı. Yeğenini atına bindiren Yılmaz, yaklaşık 10 kilometre yol giderek küçük Halime'yi okuluna ulaştırdı. Halime'nin okul heyecanına ortak olan Yılmaz, yolculuk sırasında yaşanan renkli anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dayısı ve atıyla okula giden küçük öğrencinin mutluluğu görüntülere yansıdı.

Yeğenini okulun ilk gününde yalnız bırakmak istemediğini belirten Sümmani Yılmaz, "Yeğenimi okulun ilk gününde atımla götürdüm. Onun ilk heyecanına ortak oldum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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