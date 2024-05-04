Erzincan'da maden kazasında toprağın altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin naaşı morga kaldırıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı. - ERZİNCAN