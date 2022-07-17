15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Kur'an okunup dualar edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Varank ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, birçok kurumun yöneticisi, çok sayıda milletvekili ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde öğle namazına müteakip Kur'an-ı Kerim okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Prof. Dr. İlhan Varank'ın Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabri ziyaret edildi ve kabir başında dua edildi.

"Şehitlerimizden aldığımız bayrağı gelecek nesillere taşıyacağız"

Bakan Mustafa Varank, kabir ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 6'ncı sene-i devriyesinin yaşandığını belirterek, "Sapık bir ideolojiye inanan, kendisini 'kainatın imamı' olarak tanıtan bir sapığa inanmış Fetullahçı teröristler, 15 Temmuz'da bu milletin öz malı olan silahlarını kullanarak bir darbeye teşebbüs ettiler. O gece bayrağı, vatanı, milleti, devleti için tüm vatandaşlarımız sokağa çıkarak bu darbecilerle mücadele ettiler. O şanlı kutlu mücadele esnasında o gece 251 şehit verdik. Daha sonra tedavi altında 1 gazimiz vefat etti. 252 şehit verdik." ifadelerini kullandı.

İnançlı insanlar olduklarını ve bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebenin şehadet olduğunu bildiklerini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Böyle yüce bir makama erişmiş olan şehitlerimize minnettarlık borçluyuz. Onların sayesinde bugün huzur içerisinde, rahat içerisinde bu ülkede yaşamımızı sürebiliyoruz. Biz de ailemizden çok değer verdiğimiz, bu millete, bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkenin imkanlarıyla yurt dışında yetişip bu ülkede üniversitede profesörlük yapan, bu ülkeye bir şeyler katmaya çalışan ağabeyimizi şehit verdik. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama inanmış bir insanın ulaşabileceği en yüksek makam olan şehadete ailemizden bir ferdin erişmiş olmasından da elbette gururluyuz.

Rabbim, inşallah bütün vatandaşlarımıza öncelikle bizler olmak üzere bu şuuru nasip etsin diyoruz. Bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde, bu al bayrağın altında ve 780 bin kilometrekarenin bütününde huzurla, sadece bu ülkeye değil, mazlum ve mağdur milletlere de yardım edecek şekilde yaşamak istiyoruz. Bunu yapmanın yolu da tabii ki bu şuuru sürdürmekten geçiyor."

Varank, şehitlerden aldıkları bayrağı gelecek nesillere taşıyacaklarını belirterek, "Bu ülkeyi inşallah ilelebet payidar kılmaya çalışacağız. Bu mücadele zorlu bir mücadele. Fethullahçı teröristlerin bu ülkeden temizlenmesi için büyük bir mücadeleyi şimdi bile verebiliyoruz. Gizli saklı hedefleri olanları, bunun siyasi uzantıları olduğunu biliyoruz. Bu manada da dikkatli olmamız gerektiğini de her fırsatta dile getiriyoruz. Bu ülke hepimizin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, aynı bayrağa inandığımız ve bu ezanların gölgesi altında yaşadığımız müddetçe bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, Fethullahçı teröristler gibi başka terör örgütlerine de bu ülkede asla müsamaha göstermeyelim. 15 Temmuz'un 6'ncı sene-i devriyesinde tüm şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Bugün bu dua merasimine gelerek bizlerle beraber 'amin' diyen tüm misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.