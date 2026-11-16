İletişim Başkanı Duran, İsrail'in 74 bini aşkın sivili öldürdüğünü açıkladı

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İletişim Başkanı Duran: " Bugün itibarıyla İsrail saldırılarında katledilen sivillerin sayısı 74 bini aştı. 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise İsrail bin 600'den fazla Filistinliyi katletti ve 5 bini aşkın kişi ise yaraladı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı