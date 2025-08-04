İletişim Başkanı Duran'dan LGS Tercih Sonuçlarına Tebrik Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrik mesajı yayımladı. Duran mesajında, "Lgs tercih sonuçlarının, aziz milletimizin istikbali olan evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, LGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası sosyal medya platformu üzerinden tebrik mesajı yayımladı. Duran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının, aziz milletimizin istikbali olan evlatlarımız ve bu süreçte fedakarca emek veren öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi tebrik ediyor, yeni okullarında başarılarının devamını temenni ediyorum." - ANKARA