İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı