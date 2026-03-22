İletişim Başkanı Duran'dan Katar'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN'dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu

Trump 48 saat süre verdi, İran'ın tehdide yanıtı hayli sert oldu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş