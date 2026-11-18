İletişim Başkanı Duran, 1072 FETÖ iltisaklı hesabına erişim engelini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran, FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına dezenformasyon faaliyetleri nedeniyle erişim engeli getirildiğini açıkladı. Duran, bu hesapların kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.
İletişim Başkanı Duran: "Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı