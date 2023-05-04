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İlçe pazarında esnafla bir araya geldi

İlçe pazarında esnafla bir araya geldi

Yerel Haberler

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kapalı pazarda tezgahları tek tek ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu Esnaflara 'hayırlı işler' dileyerek, talep ve şikayetlerini dinledi. Kapalı pazarda alışveriş yapmaya gelen Bozüyüklülerle de görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşların sorularını yanıtlayarak istek ve sorunlarını dinledi. Başkan Bakkalcıoğlu'na Milletvekili Tüzün, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nun yanı sıra partililer eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Yerel Haberler

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