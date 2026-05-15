İlave doğum izin başvuruları bugün tamamlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçici madde kapsamına giren annelerin dilekçeyle çalıştığı yere başvurmaları gerektiğini belirterek, "İlave doğum izni başvuruları için bugün son gün. Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

