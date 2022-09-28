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İl Tarım ve Orman Müdürü Bahadır ahırı ve samanları yanan çiftçiyle bir araya geldi

Yerel Haberler

İl Tarım ve Orman Müdürü Bahadır ahırı ve samanları yanan çiftçiyle bir araya geldi

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Ağaçeli köyünde çiftlikte çıkan yangında ahırı ve samanları kül olan vatandaşı ziyaret etti.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Ağaçeli köyünde çiftlikte çıkan yangında ahırı ve samanları kül olan vatandaşı ziyaret etti.

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde geçtiğimiz günlerde bir çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yanarak kül oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Bingöl Belediyesi, Genç Belediyesi ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında hayvanlar zarar görmezken, tonlarca saman kül oldu. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, yangında mağdur olan çiftçiyi ziyaret etti. Bahadır, yangında deposu yanan çiftçiye geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bingöl Belediyesi Solhan Bingöl Yerel Haberler

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