İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: 'Üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz'

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz; İslam aleminin manevi iklimi olan Üç Aylar'ın başlangıcı ve Regaib Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Üç aylara kavuşmanın huzuru ve mutluluğunun yaşandığını aktaran Müftü Durmuş Ayvaz mesajında; "Üç Aylar' olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine bir defa daha girmiş bulunmaktayız. 21 Aralık 2025 Pazar üç ayların ilki olan Recep Ayının birinci günü, bu ayın ilk Cuma gecesi olan 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı da 'Regaib Kandili'dir. Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükünet katan üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenab-ı Allah'a hamd-ü senalar, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Resül-i Ekrem'e salat ve selam olsun. Üç aylar, her yıl heyecanla gelişini beklediğimiz, ilahi rahmet ve mağfiretin varlık alemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği müstesna zamanlardır. Rabbimizin kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen Ramazan'a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi. Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şeriftir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde; 'Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır' buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Recep ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi; 'Allahım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.' Recep ayında, iki mübarek gece gönül hanemize misafir olur. Bunlardan biri 'bütün istek ve arzularımızı Allah'ın rızasına bağlamaya çalışma' anlamına gelen Regaib gecesi, diğeri ise sevgili peygamberimizin ümmetine emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç gecesidir. Şaban ayında; 'af, merhamet ve mağfiret' vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesi bizi beklerken Ramazan ayında da 'meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi' olan Kadir gecesiyle müşerref olacağız. İçerisinde böylesine anlamlı geceler barındıran mübarek üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Nefis muhasebemizi yeniden yapmamıza vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, Allah'a yönelmemiz, hayatımıza çeki düzen vermemiz açısından büyük bir fırsattır. Başta Filistin'de ve Gazze'de olmak üzere Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Libya'da, Suriye'de ve Dünya'nın dört bir yanında zulmün ortadan kalkması ve mazlumlara yardım için, zalimlerin de kahru perişan olması için bu gece dua edelim. Bu vesileyle aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Üç Aylar ve Regaib gecesini tebrik eder, bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim" ifadelerini kullandı.