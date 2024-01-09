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İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti

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İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek, eğitim faaliyetlerini inceledi ve öğrencilere moral verdi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle birebir ilgilenen ve öğrencilerin derslerini dinleyen İl Müftüsü Şahin, eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerle sohbet edip nasihatlerde bulunan Müftü Şahin, onlara moral ve motivasyon verdi. Öğrencilerin kursta öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla sorular soran Şahin, doğru cevap veren kurs öğrencilerini tebrik etti. Hep birlikte keyifli vakit geçiren öğrenciler ise, Müftü Şahin'e ziyaretinden ötürü teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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