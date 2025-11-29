İl Müdürü Bircan görevden alındı
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı.
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel