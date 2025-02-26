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İl İdaresi Şube Başkanları Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

İl İdaresi Şube Başkanları Toplantısı Erzurum'da Yapıldı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda, il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

İl İdaresi Şube Başkanları Toplantısı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda, il genelindeki çalışmalar değerlendirildi ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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